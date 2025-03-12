Спецслужбы Запада не верят, что Москва пойдёт на территориальные уступки - Bloomberg

На Западе не верят, что Путин согласится на территориальные уступки в украинском конфликте.Москва будет продолжать боевые действия, пока не достигнет своих целей и она не пойдёт на компромиссы в отношении территорий, присутствия на Украине иностранных миротворцев и нейтрального статуса Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей западных спецслужб.