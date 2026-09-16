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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов об 11 россиянах в составе «Локо»: «Выходят те, кто доступен, национальность – вопрос десятый. На нас злой рок свалился, защитники выбыли по разным причинам»

Главный тренер «Локомотива»  Михаил Галактионов заявил, что его не волнует национальность футболистов, которые выходят на поле.

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