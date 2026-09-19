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Фирдүс Тямаев сайлау участогына уллары һәм төркеме белән килде

Фирдүс Тямаев сайлау участогына уллары һәм төркеме белән килде

Татарстанда Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау өчен тавыш бирү дәвам итә.

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