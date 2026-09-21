Приметы на 22 сентября: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 22 сентября — это Поднесеньев день. Также это день осеннего равноденствия. Хорошие приметы: что можно делать В этот день предки начинали заготавливать дрова на зиму, чтобы они успели хорошо просохнуть, пока сохраняется тёплая погода.