Приметы на 22 сентября: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 22 сентября — это Поднесеньев день. Также это день осеннего равноденствия. Хорошие приметы: что можно делать В этот день предки начинали заготавливать дрова на зиму, чтобы они успели хорошо просохнуть, пока сохраняется тёплая погода.
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