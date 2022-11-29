РОСБАЛТ

822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    А накануне получил инструктаж от вновь избранного президента Казахстана Токаева? Пять дней - не дохрена ли? Лёха Пани...Макрон прибыл с г...
  • Анфиса Иванова
    Этому футболисту наша полная признательность и духовная поддержка!!!В Норвегии предло...
  • Анфиса Иванова
    Ну очень плохо бьем!!! Вот когда там будут цифры обратные -80% , а не 20 - тогда уже не будет и этих громкоговорящих ...Депутат Рады заяв...

Путин попросил Совфед уволить Кудрина из Счетной палаты

Путин попросил Совфед уволить Кудрина из Счетной палаты

В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх