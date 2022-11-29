Путин попросил Совфед уволить Кудрина из Счетной палаты

В Совет Федерации поступило представление президента об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова.