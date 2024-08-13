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Царьград

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Власти Прикамья возьмут в лизинг два пассажирских судна за полмиллиарда рублей

Власти Прикамья возьмут в лизинг два пассажирских судна за полмиллиарда рублей

Максимальная стоимость контракта — 592,4 млн рублей.Власти Пермского края объявили аукцион на аренду двух пассажирских судов через портал Госзакупок.

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