На Камчатке полицейские выявили факты незаконного получения выплат в крупном размере

Оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю выявили факты противоправной деятельности двух жительниц города Елизово, матери и дочери, которые обманом получали ежемесячные денежные выплаты на детей, которых не было.
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