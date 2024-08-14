Санер: Киев сыграл в плохую игру, исход Курской операции уже предрешён

В Турции уверены, что Россия скоро вытеснит ВСУ из Курской областиТурецкий политический обозреватель Йигит Санер считает, что ВСУ пошли на Курскую область ради одной цели — получить козырь на переговорах, а не открыть новый фронт против России, как об этом пишут западные СМИ.