Система ПВО Тайваня: зенитные пулемётные и артиллерийские установки

В годы холодной войны система ПВО Китайской республики основывалась на технике и вооружении американского производства.
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