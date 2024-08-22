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"Служи со своими": спасающий жизни на СВО новосибирский хирург высоко оценил возможность служить с земляками

"Служи со своими": спасающий жизни на СВО новосибирский хирург высоко оценил возможность служить с земляками

В Новосибирской области реализуется программа "Служи со своими", которая даёт возможность заключить контракт и проходить воинскую службу вместе со своими земляками в одном подразделении.

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