Си Цзиньпин призвал создавать новые яркие точки в сотрудничестве между Китаем и Шри-Ланкой

Пекин, 15 января /Синьхуа/ -- Китай будет активно поддерживать Шри-Ланку в ее нацеленности на экономическое строительство и вместе с ней создавать новые яркие точки в высококачественном совместном строительстве "Пояса и пути", а также в сотрудничестве в таких секторах, как современное сельское хозяйство, цифровая экономика и морская экономика.