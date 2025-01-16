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Китай

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Си Цзиньпин призвал создавать новые яркие точки в сотрудничестве между Китаем и Шри-Ланкой

Пекин, 15 января /Синьхуа/ -- Китай будет активно поддерживать Шри-Ланку в ее нацеленности на экономическое строительство и вместе с ней создавать новые яркие точки в высококачественном совместном строительстве "Пояса и пути", а также в сотрудничестве в таких секторах, как современное сельское хозяйство, цифровая экономика и морская экономика.

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