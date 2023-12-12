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Потому что русский: петербургская выставка Василия Сурикова

Потому что русский: петербургская выставка Василия Сурикова

Публика с восторгом растворяется в грандиозных полотнах художника — это понятно. Но то, с какой откровенной жадностью посетители Русского музея вчитываются и всматриваются в «образовательную» часть проекта, оставляет не менее яркое впечатление.

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