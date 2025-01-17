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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Балмер с женой пожертвовали 15 млн долларов пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе

Стив Балмер и его жена Конни пожертвуют 15 миллионов долларов людям, которые пострадали от крупного пожара в Лос-Анджелесе.

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