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Назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов депутата лишили должности

Назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов депутата лишили должности

Депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Таги-заде Халид Боюкага оглы лишили должности после заявления, в котором он назвал российский регион исторической родиной мигрантов.

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Комментарии
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Eduard
Исторически твой отец ишак!
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1 д.
Eduard
Я говорю:&quot;Вся эта муть сидит и ждет,когда Россию делить начнут&quot;!
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1 д.
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