Боксерскими перчатками и грамотами главы Новоаннинского отмечены главные помощники соревнований 👏👏👏.
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Боксерскими перчатками и грамотами главы Новоаннинского отмечены главные помощники соревнований 👏👏👏.