БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Идеальный огненный шторм»: Тысяча хероев оказались в его эпицентре и отправляются к Бандере

«Идеальный огненный шторм»: Тысяча хероев оказались в его эпицентре и отправляются к Бандере

Британцы требуют вернуть Сырского, иначе бандеровцы будут драпать аж до Англии Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Освобождение села Торское на Дружковском (Краматорском) направлении осуществлено штурмовыми подразделениями «Отважных» группировки «Центр», о чем официально объявило Минобороны.

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