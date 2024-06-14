В Московской области полиция задержала мужчину за создание религиозной организации

В ходе профилактического рейда правоохранительных органов Московской области при поддержке бойцов регионального спецполка полиции и Росгвардии, в городском округе Котельники были выявлены нарушения, связанные с незаконной миграцией.
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