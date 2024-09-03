Выдачи ипотеки в России в этом году могут превысить 5 трлн рублей

ВТБ улучшил прогноз продаж ипотеки в России в этом году, учитывая адаптацию рынка к новым условиям. В августе, по предварительным оценкам, продажи ипотеки были сопоставимы с июльскими значениями и составили 355 млрд рублей.
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