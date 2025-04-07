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Царьград

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ДТП на улице Грина: 11 пострадавших, среди них дети; 4 в больнице

ДТП на улице Грина: 11 пострадавших, среди них дети; 4 в больнице

На юге Москвы произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате чего были госпитализированы 11 человек, включая двух детей.

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