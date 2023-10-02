Сто тысяч Адамов и Ев?

Когда в 1987 г. журналист Роджер Льюин назвал общего материнского предка всех ныне живущих людей “митохондриальной Евой”, он напомнил всем историю сотворения мира – женщину, которая была матерью всех нас и потомки которой рассеялись по всей Земле.
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