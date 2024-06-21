FT: Семья мультимиллиардеров Хиндуджа получила срок за эксплуатацию прислуги

Четверо представителей богатейшего британского семейства Хиндуджа оказались осуждены женевским судом из-за того, что эксплуатировали собственную прислугу, которая не имела доступа к документам и не могла сбежать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии