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FT: Семья мультимиллиардеров Хиндуджа получила срок за эксплуатацию прислуги

FT: Семья мультимиллиардеров Хиндуджа получила срок за эксплуатацию прислуги

Четверо представителей богатейшего британского семейства Хиндуджа оказались осуждены женевским судом из-за того, что эксплуатировали собственную прислугу, которая не имела доступа к документам и не могла сбежать.

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