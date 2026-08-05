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МОСИНФОРМ

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День в истории: 5 августа 1943 года в Москве в честь освобождения Орла, Курска и Белгорода был дан артиллерийский салют

День в истории: 5 августа 1943 года в Москве в честь освобождения Орла, Курска и Белгорода был дан артиллерийский салют

5 августа 1943 года в Москве впервые за все время Великой Отечественной войны состоялся артиллерийский салют, который был приурочен к освобождению Орла, Курска и Белгорода, к коренному перелому, достигнутому в ходе Курской битвы.

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