Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

Что случилось? Все началось с коров: фермер Уилбур Теннант из Паркерсберга (США) обратился к юристу Роберту Билотту, утверждая, что его коровы умирают из-за сброса близлежащим заводом DuPont, производителем тефлоновых сковородок, отходов производства в местную реку.
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