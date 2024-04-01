Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

Что случилось? Все началось с коров: фермер Уилбур Теннант из Паркерсберга (США) обратился к юристу Роберту Билотту, утверждая, что его коровы умирают из-за сброса близлежащим заводом DuPont, производителем тефлоновых сковородок, отходов производства в местную реку.