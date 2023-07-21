Астролог рассказала, чего не стоит делать в период ретроградной Венеры

Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», какие действия не рекомендуется делать в период ретроградной Венеры, который в этом году приходится на период с 23 июля по 4 сентября, а также чего стоит ждать разным знакам зодиака в это время.
Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», какие действия не рекомендуется делать в период ретроградной Венеры, который в этом году приходится на период с 23 июля по 4 сентября, а также чего стоит ждать разным знакам зодиака в это время.
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