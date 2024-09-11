ВС РФ лишили контроля ВСУ над ключевым селом в Курской области

11 сентября на курском направлении вооруженные силы России начали контрнаступление на южном фланге. В результате неожиданного удара со стороны районов Коренево и Глушковский морпехи из 155-й бригады и десантники из 51-го полка 106-й дивизии выбили украинские войска из Снагости — важнейшего для противника села, через которое осуществлялось снабжение в этом районе.