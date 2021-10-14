Счастье для всех даром. 41 триллион на борьбу с бедностью

Закон и ПорядокПолитикаСчастье для всех даром. 41 триллион на борьбу с бедностью Выступая перед вновь избранными депутатами Государственной Думы, Владимир Путин назвал главного врага российского общества.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаМоё мнение снизить все тарифы на электро, отопление ,убавить все налоги у народа появится больше денег на приобретение продуктов, одежды вот и деньги пойдут государственные банки и экономика вырастет, но это моё мнение личное.GGlebА, мне кажется,что это очередное бла-бла- бла перед выборами в 24. Ещё ни один Путинский масштабный проект не был доведён до логического завершения. Баблишко распидят и скажут ну не смогла,не смогла.Anatoly KiselevВероятно так и будет. Может лучше увеличить пенсии пенсионеров, а они сами распорядятся своими деньгами. Можно отменить налоги тем кто получает зарплату менее определённой суммы, а также увеличить прожиточный минимум до реального, а не выдуманного чиновниками, при этом также увеличить МРОТ до значения не менее прожиточного минимума. Всё это вполне можно выполнить, как и введение прогрессивного ПДНФЛ, при желаниии, деньги достанутся людям, а не чиновникам их распиливающих.GGlebВы же понимаете,что это и многое др. можно сделать. Но скорее всего или ишак или падишах...Владимр СемкинОчередная лапша дать деньгм на соц поддержку, это значит власть готовится к выборам в 24 году, ведь к этому времени заводы и фабрики не построишь и опять кто будет собственником их, а капиталист не любит платить достойную заоплату это аксиома давних времен. Надо вкорне менять саму власть, вновь вернуться на рельсы государственного планового развития сокращать бюрократический чиновничий аппарат, прекратить игру в демократию в так называемые выборы и кормить безполезную структуру изберком и саму думу, вернуться к советской системе выбора представителей народа в Советы, раскулвчить олигархов и вернуть народу природные рксурсы, дать средства производства а не печеньки. А теперь скажите способег на это ВВП нет, потому что он кукла в руках капитала.Nnyhaэто значит ; ЧИНОВНИКИ РАСТАЩАТ ЭТИ ТРИЛИОНЫ ..БУДУТ БОЛЬШЕ ЖРАТЬ ..СООТВЕТСТВЕННО И ВЫХОД СОЖРАННОГО ИМИ УВЕЛИЧИТСЯ ....КОТОРЫЙ ПОЙДЁТ НА БОРЬБУ С бедностью.......Anatoly KiselevЕсли деньги дать не людям, а чиновникам распоряжаться ими, то это так и будет. Растащат. Люди должны получать достойные пенсии и зарплаты и сами распоряжаться этими деньгами, а чиновников надо сокращать до приемлимого числа, чтобы не кресла грели, а работали.НСНаталия СудаковаЛибо все мы дебилы, либо враги своей Родины. Более 30 лет отказываемся, да с какой злобой, от программы развития России партии Яблоко. Вернее всё вместе. Не поленитесь, читайте программу и увидите свет в конце нашего тоннеля!Арсен Межлумов"Исполнить обещание, данное президентом, вполне возможно. Просто для этого нам нужны другая экономическая стратегия, другой Минфин и другой Центробанк". А главное - другой народ!Николай ТитовПоколению дедов и прадедов обещали Землю крестьянам, Заводы рабочим и т.д. Но по факту народ получил коллективизацию и Гулаг. Моему уже поколению обещали коммунизм, а получился 1990 год, а затем и 1992 и последующие. Лучше бы создавали рабочие места и насыщали рынок товарами и услугами. А налоги просто сместить в сторону сверхбогатых, за счет этого улучшили бы жизнь малообеспеченных. А так.... если деньги просто раздавать, то это бессмыслица и инфляция. Только при жизни моего поколения, по одному - два нолика в ценах и заплатах зачеркивали уже раза 4-5 наверное, а току! Становилось только хуже.Комментировать
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