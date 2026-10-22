Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, раскритиковал поведение главного тренера «Реала» Жозе Моуринью на пресс-конференциях.
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