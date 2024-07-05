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"Известия": бизнес ЕС хочет отмены санкций и продолжения торговых отношений с РФ

"Известия": бизнес ЕС хочет отмены санкций и продолжения торговых отношений с РФ

Торговые представители Российской Федерации в Германии, Бельгии и Испании утверждают, что сокращение товарооборота между РФ и ЕС стимулирует европейский бизнес продолжать поиски путей для новых контактов с Россией.

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