"Известия": бизнес ЕС хочет отмены санкций и продолжения торговых отношений с РФ

Торговые представители Российской Федерации в Германии, Бельгии и Испании утверждают, что сокращение товарооборота между РФ и ЕС стимулирует европейский бизнес продолжать поиски путей для новых контактов с Россией.
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