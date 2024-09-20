Обнаружена новая причина вымирания мамонтов

Earth History and Biodiversity: мамонты могли исчезнуть из-за аллергии Группа химиков и зоологов из Израиля, Италии и России обнаружила новые доказательства, указывающие на то, что одной из причин вымирания шерстистых мамонтов могла быть аллергия.
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