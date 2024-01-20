«Вакханалия по случаю Крещения?» Киркоров и Орлова снова засветились вместе

Заскучавшие звезды «завернули» в гости к патриоту Газманову. Филипп Киркоров Социальные сетиУставший оправдываться за «голую» вечеринку Ивлеевой Филипп Киркоров улетел с глаз подальше в Майами, где у него давно припасена шикарная вилла.
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