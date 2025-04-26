Столкнется ли Трамп с юридическими последствиями из-за гала-вечера TRUMP

Сенатор Джон Оссофф из Джорджии выразил значительную обеспокоенность по поводу гала-вечера, организованного президентом Дональдом Трампом для инвесторов монеты TRUMP, предположив, что это может стать основанием для импичмента.
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