Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Не мешало бы вам  всем уже закрыть глаза насовсем, что тебе кулёма, что зеле и другим поцам этого режима.  Тогда быть...Кулеба рассказал ...
  • Evgenija Palette
    Еще одни придурки...  Не понимают - янки спят и видят ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ГРУЗИИ, со всех сторон напичканное амери...Спецпредставитель...
  • Виктор Александров
    Ура! Заработало! Каждому мужику – по бабе, каждой бабе – по мужику! Да здравствует Министерство свободного времени! А...Матвиенко предлож...

Алаудинов: бывшие вагнеровцы прибывают в подразделения спецназа "Ахмат"

Алаудинов: бывшие вагнеровцы прибывают в подразделения спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бывшие сотрудники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" переходят в подразделения "Ахмата" и прибывают в зону проведения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх