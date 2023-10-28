Алаудинов: бывшие вагнеровцы прибывают в подразделения спецназа "Ахмат"

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что бывшие сотрудники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" переходят в подразделения "Ахмата" и прибывают в зону проведения специальной военной операции.
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