Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи

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лина любимцева

А кадыровцы что, должны встать рядом с этой истеричкой и начать, как и она, вырывать волосы женщине? Один кадыровец держит, другой волосы вырывает? ЭТА ДУРА ПУСТЬ ПОЛЕЧИТСЯ В ПСИХУШКЕ!! Кадыровцы - мужчины серьезные, а не дуры набитые, как эта "южанка".....