Виктор Анисимов Карина РОМАНОВА. История безобразного конфликта двух матерей у детской площадки в подмосковной Балашихе получила не менее вопиющее продолжение.
Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
совсем распустись, и управы них них нет
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
А кадыровцы что, должны встать рядом с этой истеричкой и начать, как и она, вырывать волосы женщине? Один кадыровец держит, другой волосы вырывает? ЭТА ДУРА ПУСТЬ ПОЛЕЧИТСЯ В ПСИХУШКЕ!! Кадыровцы - мужчины серьезные, а не дуры набитые, как эта "южанка".....
Ответить
3 час.
Леонид
Верно. Но она ведь с какого-то упомнула их. Это не просто так.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии