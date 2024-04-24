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  • Леонид
    Верно. Но она ведь с какого-то упомнула их. Это не просто так.Мама, вырвавшая в...
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Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи

Мама, вырвавшая волосы русской из-за ссоры в песочнице, просит кадыровцев о помощи

Виктор Анисимов Карина РОМАНОВА. История безобразного конфликта двух матерей у детской площадки в подмосковной Балашихе получила не менее вопиющее продолжение.

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Комментарии
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Владимир
совсем распустись, и управы них них нет
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5 час.
лл
лина любимцева
А кадыровцы что,  должны встать рядом с этой  истеричкой и начать, как и она, вырывать волосы женщине? Один кадыровец держит, другой волосы вырывает? ЭТА ДУРА ПУСТЬ ПОЛЕЧИТСЯ В ПСИХУШКЕ!! Кадыровцы - мужчины серьезные, а не дуры набитые, как эта &quot;южанка&quot;.....
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3 час.
Леонид
Верно. Но она ведь с какого-то упомнула их. Это не просто так.
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1 час.

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