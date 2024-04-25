Татьяна Монтян: Майк Джонсон: от голосования за Украину до угроз штрафа за видео в Конгрессе

­Конгрессмен-республиканец Томас Масси жалуется, что ему угрожают штрафом в 500 $, если он не уберет видео из зала Конгресса, на котором его коллеги радостно вопят и размахивают украинскими флажками после голосования за выделение военной помощи Украине.