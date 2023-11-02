Барнаульцы пожаловались на дом, в котором несколько лет "бежит крыша"

Жильцы были вынуждены самостоятельно делать заплатки за свой счет В Барнауле жители дома № 56 по улице Северо-Западной пожаловались на ситуацию с протекающей крышей, которая, с их слов, не решается несколько лет.
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