«Известия»: долги по ЖКХ предложили взыскивать через нотариусов

Долги по ЖКХ предлагают взыскивать через нотариусов. Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его заместители Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева подготовили законопроект об этом к внесению в ГД.
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