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Дошло до ударов прикладами: Русские бойцы рассказали подробности боя с украинскими морпехами

Дошло до ударов прикладами: Русские бойцы рассказали подробности боя с украинскими морпехами

Русские солдаты отряда Золто Арсланова рассказали о бое на Днепре.На днях на нашем берегу Днепра небольшой отряд русских солдат под командованием старшего лейтенанта Золто Арсланова разгромил вражеских морпехов, взяв 11 из них в плен.

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Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Не надо нам геморрой пленных бить под корень что бы второй раз не попадались на пути
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