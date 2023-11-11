Русские солдаты отряда Золто Арсланова рассказали о бое на Днепре.На днях на нашем берегу Днепра небольшой отряд русских солдат под командованием старшего лейтенанта Золто Арсланова разгромил вражеских морпехов, взяв 11 из них в плен.
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