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Царьград

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Лавров: Если Европа нападет — война будет очень короткой

Лавров: Если Европа нападет — война будет очень короткой

Лавров предупредил: Если Европа нападет на Россию, война будет очень короткой и разрушительной.Европа играет с огнем, и последствия этого могут оказаться фатальными.

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