Лера Кудрявцева в поисках няни предупреждает о своем непростом характере

Звезда НТВ, телеведущая Лера Кудрявцева ищет няню в Интернете и уже получила много предложений. Лера Кудрявцева, известная телеведущая, делится нюансами своей жизни как мамы шестилетней дочери Марии, которую она воспитывает с хоккеистом Игорем Макаровым.
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