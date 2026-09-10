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Торнике Квитатиани женился на 20-летней студентке — невероятный торт и традиции

Торнике Квитатиани женился на 20-летней студентке — невероятный торт и традиции

Артист простился с холостяцкой жизнью и начал новую главу в жизни. Торнике Квитатиани женился на молодой избраннице Социальные сетиТорнике Квитатиани десять лет отказывался от идеи брака, но 10 сентября все-таки простился со статусом завидного холостяка.

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