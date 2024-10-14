Россияне продолжат удивляться погоде в ближайшие дни: кому-то бабье лето, другим – морозы в минус 18 градусов Евгения КомароваНа следующей неделе большая часть России окажется под влиянием мощного антициклона, центр которого расположен на Урале.
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