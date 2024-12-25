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Источник: Родриго летом отклонил выгодное предложение «Манчестер Сити»

Источник: Родриго летом отклонил выгодное предложение «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Родриго мог летом 2024 года оказаться в «Манчестер Сити».Нападающий «Реала» Родриго мог летом 2024 года оказаться в «Манчестер Сити».

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