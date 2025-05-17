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В Европе жёстче других регионов борются с использованием наличных

В Европе жёстче других регионов борются с использованием наличных

Оплата крупных покупок в наличной форме привлекает внимание большинства мировых финансовых регуляторов, однако Европа борется с хождением бумажных денег заметно жестче остальных, выяснило РИА Новости, изучив особенности совершения платежей в странах Евросоюза и «Большой двадцатки».

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