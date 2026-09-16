Аксаков: значимость цифровых финансов для привлечения инвестиций будет расти

Значимость цифровых финансов для привлечения инвестиций будет расти, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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