Коппола раскритиковал Голливуд на Каннском фестивале

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола поделился мыслями о голливудском кино на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Мегалополис» с Адамом Драйвером, которая состоялась 17 мая на Каннском фестивале.
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