В администрации Миллеровского района прошла встреча с лидерами этнокультурных и религиозных организаций

Целью совещания, которое 22 ноября провел заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Михаил Гуснай, стала совместная проработка мер по повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику и раннее пресечение межнациональных (межэтнических) конфликтов, преступлений и правонарушений на территории района.