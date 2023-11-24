В администрации Миллеровского района прошла встреча с лидерами этнокультурных и религиозных организаций

Целью совещания, которое 22 ноября провел заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Михаил Гуснай, стала совместная проработка мер по повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику и раннее пресечение межнациональных (межэтнических) конфликтов, преступлений и правонарушений на территории района.
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