Додон заявил о начале объединения оппозиции в Молдавии для борьбы с властью

Оппозиция Молдавии сделала первые шаги по объединению для борьбы с действующей властью в лице президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), сообщил лидер Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга.