Страна и люди
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Страна и люди

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Додон заявил о начале объединения оппозиции в Молдавии для борьбы с властью

Додон заявил о начале объединения оппозиции в Молдавии для борьбы с властью

Оппозиция Молдавии сделала первые шаги по объединению для борьбы с действующей властью в лице президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), сообщил лидер Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга.

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