Голосование на выборах в Госдуму началось в США

ВАШИНГТОН/НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва началось на избирательных участках, организованных при российских дипломатических миссиях на территории США.
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