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SPORT24.ru

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Инфантино предложил провести консультации по вопросу реформирования ФИФА

Инфантино предложил провести консультации по вопросу реформирования ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино в понедельник предложил провести «консультации» с федерациями-членами по вопросу реформирования процессов принятия решений во всемирной руководящей организации футбола.

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