В Астрахани парень забрал у обманутой бабушки деньги, но не стал отдавать их мошенникам

В полицию Астрахани обратилась 88-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что ей поступил звонок от неизвестной, которая сообщила, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала женщина.