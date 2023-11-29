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В Астрахани парень забрал у обманутой бабушки деньги, но не стал отдавать их мошенникам

В Астрахани парень забрал у обманутой бабушки деньги, но не стал отдавать их мошенникам

В полицию Астрахани обратилась 88-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что ей поступил звонок от неизвестной, которая сообщила, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей ДТП, в результате которого пострадала женщина.

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